تركيا تسجل 2936 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم الأربعاء، 2936 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و89 وفاة جديدة والإجمالي يبلغ 3081.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده وصلت إلى مرحلة الذروة في المنحنى البياني لسير تفشي عدوى الفيروس في البلاد.

وجاءت تصريحات قوجة هذه عقب اجتماع المجلس العلمي حول كورونا في العاصمة أنقرة.

وأوضح الوزير أن معدل وفيات كورونا في وحدات العناية المركزة تراجع من 58 إلى 10 بالمئة.

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وأفاد بأن نسبة وفيات المرضى الخاضعين للتنفس الاصطناعي انخفضت من 74 إلى 14 بالمئة.

وذكر أن عدد الإصابات بين أفراد الكوادر الطبية بلغ 7 آلاف و428، أي ما نسبته 6.5 بالمئة من عموم المصابين بالفيروس.

وأظهرت بيانات الصحة التركية يوم الأربعاء، أن عدد الأشخاص الذين توفوا بالفيروس، زاد 89 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 3081.

كما أظهرت البيانات ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس بواقع 2936 ليصل إجمالي الإصابات إلى 117589 شخصا وهي أعلى حصيلة إصابات خارج أوروبا والولايات المتحدة.