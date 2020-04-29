إقليم العرائش يتصدر عدد الإصابات الجديدة بـ”كوفيد19″ على مستوى جهة الشمال

تصدر إقليم العرائش، اليوم الأربعاء، عدد الإصابات الجديدة المسجلة على صعيد جهة الشمال، إذ سجلت فيه، خلال 24 ساعة الماضية، 9 حالات إصابة مؤكدة، من إجمالي 10 إصابات جديدة على مستوى عمالات، وأقاليم الجهة.

وكشفت مصادر طبية مسؤولة لـ”اليوم24″ أنه تم إجراء 68 تحليلا مخبريا على مستوى إقليم العرائش، حيث تأكدت 9 إصابات بـ”كوفيد 19″، مقابل 59 حالة سلبية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحالات الأخيرة المسجلة في الإقليم تتوزع ما بين المخالطين لعاملة تصبير السمك، المتوفاة بالجائحة، وحالات أخرى لا علاقة لهم ببؤرة تصبير السمك.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الحالات الأخيرة المسجلة في إقليم العرائش وضعيتهم مستقرة، ولا تدعو إلى القلق، إذ يتلقون العلاجات وفق البروتوكول المعمول به من طرف وزارة الصحة لعلاج المصابين بـ”كوفيد19″.