فيديو: يونس الميموني
اعتبر مواطنون في طنجة أن مشروع قانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكات البث المفتوح، والشبكات المماثلة، ما هو إلا محاولة لتكميم أفواه المغاربة.
وانتقد مواطنون منتمون إلى هيآت مدنية، وحقوقية، اختيار الحكومة لهذه الظرفية الاستثنائية، التي تمر منها البلاد، لمحاولة تمرير مشروعها، المتضمن لعقوبات حبسية، وغرامات مالية، تنذر بالرجوع إلى نقطة الصفر في مجال حرية التعبير في البلاد.
وقال المتحدثون ذاتهم إنهم استشعروا تراجعا في حرية التعبير، بعد المتابعات الأخيرة لعدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بسبب تدوينات عبر حسابهم، آخرها متابعة الصحافي عمر الراضي، على خلفية تدوينته حول محاكمة نشطاء حراك الريف.
كانت هذه تفاصيل خبر مشروع قانون22.20 يثير غضب مواطنين: حاولوا تمريره في ظرفية استثنائية لتكميم أفواهنا – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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