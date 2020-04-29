مبابي يلمح إلى مصيره مع باريس سان جيرمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، ألمح إلى مصيره مع فريقه باريس سان جيرمان في الموسم الكروي المقبل.
وكانت العديد من الأنباء، مؤخرًا، قد ربطت مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد وليفربول ويوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ونشر مبابي صورة له بقميص سان جيرمان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتب عليها: "الجميع يتحدث، لكن لا أحد يعرف... افتقد فريقي".
وأشار مبابي في تغريدته للحساب الرسمي لناديه باريس سان جيرمان، ورد النادي الفرنسي عليه بإعادة نشر ما كتبه اللاعب الشاب.
يذكر أن العديد من التقارير تزعم رفض مبابي كل عروض سان جيرمان لتجديد عقده، من أجل الرحيل عن "حديقة الأمراء".
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