الإمارات تسجل 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 148 حالة

الأربعاء 29 أبريل 2020

أعلنت الإمارات، مساء الأربعاء، عن تسجيل 549 حالة إصابة جديدة، ووفاة 9 أشخاص بفيروس كورونا، وشفاء 148 حالة.



وقالت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، آمنة الضحاك، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 11.929 ألف حالة، بينما وصلت حالات الوفاة إلى 98 شخصًا.

وأشارت إلى شفاء 148 حالة جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الإمارات إلى 2329 حالة.

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وشددت على أن "العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا لا يشكل أكثر من 0.12% من سكان دولة الإمارات".

من جانبها، قالت فريدة الحوسني، المتحدث باسم القطاع الصحي في الإمارات، إن هناك نسبة كبيرة من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد قد لا تظهر عليهم أي أعراض، ولا تتطلب حالتهم أي رعاية صحية أو دخول للمستشفى، وأن الأجراء المتبع لمثل هذه الحالات، هو العزل فقط.

وتابعت، أنه لا توجد حالات في الإمارات أُصيبت بفيروس كورونا المستجد مرة أخرى.