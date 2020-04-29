الأردن وأمريكا يجمعان على "التنسيق" العالمي لمكافحة كورونا

الأربعاء 29 أبريل 2020

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني زالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أهمية التضامن الدولي من أجل احتواء فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بوفاة أكثر من 217 ألف شخص في العالم.



وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك عبد الله والرئيس ترامب بحثا، في اتصال هاتفي، "آخر المستجدات الإقليمية والدولية، بما فيها أزمة فيروس كورونا المستجد".

وأكد العاهل الأردني "أهمية التضامن وتكثيف التعاون والتنسيق بين دول العالم أجمع لاحتواء الجائحة، والحفاظ على صحة الشعوب وسلامتها، والحد من التبعات الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاضطرارية المتخذة في سبيل وقف انتشار الفيروس".

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وأكد الجانبان، خلال الاتصال، "متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية في العديد من المجالات".

وبحسب البيان، قدم الملك عبد الله "التعازي بضحايا الجائحة في الولايات المتحدة" والتي تسببت بوفاة أكثر من 58 ألف شخص، معرباً عن" تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل".

وما زال الأردن بمنأى نسبياً عن تفشي الوباء مع تسجيله 449 إصابة مؤكدة بالفيروس وثماني وفيات فقط، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.