شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا الأعلى فى إصابات كورونا خارج أوروبا وأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الأربعاء، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بواقع 2936 ليصل إجمالي الإصابات إلى 117589 شخصا وهي أعلى حصيلة إصابات خارج أوروبا والولايات المتحدة. وقالت أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب مرض كوفيد-19 في تركيا زاد 89 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 3081.

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