شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. تسجيل 226 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم الأربعاء ، 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء بلغ 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و 380 حالة وفاة.

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