شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": تصرفنا "بسرعة وحسم" وحذرنا العالم من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

دافع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال إيجاز صحفي اليوم الأربعاء عن أسلوب تعامل المنظمة مع فيروس كورونا المستجد وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس بعد استعراض للمعلومات التي حصلت عليها المنظمة قبل إعلانها كوفيد-19 حالة طوارئ دولية في 30 يناير كا "منذ البداية، تصرفت منظمة الصحة العالمية بسرعة وحسم لتحذير العالم". وأضاف "أطلقنا التحذير مبكرا وكررناه" مؤكدا أن "منظمة الصحة العالمية تلتزم بالشفافية والمسؤولية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة العالمية": تصرفنا "بسرعة وحسم" وحذرنا العالم من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.