مشروع قرار أممي يدعو لهدنة إنسانية 90 يوما بكل النزاعات

نيويورك ـ وكالات: يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يطالب بإرساء “هدنة إنسانية” لمدة 90 يوماً في كل النزاعات المسلحة حول العالم لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى من هم بأمس الحاجة إليها في ظل تفشي جائحة كوفيد 19، بحسب مسودة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية. وكان مشروع القرار الفرنسي ـ التونسي ينص في مسودته الأولى التي طرحها هذان البلدان الأسبوع الماضي على وقف القتال لمدة 30 يوماً فقط وعلى “وقف شامل وفوري للأعمال العدائية في كل الدول المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن” وعلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجائحة. لكن المسودة الجديدة لمشروع القرار التي أعيدت صياغتها الإثنين الماضي باتت تنص على أن “مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف في النزاعات المسلحة إلى الانخراط فوراً في هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً متتالية على الأقل، لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومتواصلة وخالية من العوائق، وتوفير الخدمات ذات الصلة من قبل جهات إنسانية محايدة”. ولم يحدد المجلس حتى مساء امس الاول موعداً لطرح مشروع القرار على التصويت، ذلك أن المشكلة الأكبر التي يعاني منها هذا النص تكمن في تضمنه فقرة فارغة تتناول دور منظمة الصحة العالمية التي وجهت إليها الولايات المتحدة انتقادات شديدة بسبب طريقة إدارتها لأزمة فيروس كورونا المستجد.