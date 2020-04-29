اجتماعات فلسطينية لبحث استراتيجيات مواجهة خطط الضم الإسرائيلية

القدس المحتلة ـ الخليج 365 ـ وكالات:

أعلن مسؤول فلسطيني أمس أن اجتماعات قيادية ستعقد الأسبوع المقبل لبحث “استراتيجيات مواجهة حكومة الضم” في إسرائيل. وصرح وزير الشئون المدنية الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ على حسابه في تويتر، بأن الرئيس محمود عباس سيترأس اجتماعين للجنة المركزية لفتح والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله.وذكر الشيخ أن الاجتماعين سيبحثان آخر التطورات السياسية ووضع استراتيجيات مواجهة حكومة الضم في إسرائيل التي أعلن عن الاتفاق على تشكيلها الأسبوع الماضي.وحذر عباس قبل أيام في كلمة متلفزة، من أن إعلان إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية سيعني إلغاء كل الاتفاقيات والتفاهمات معها ومع الحكومة الأميركية. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى سيادة إسرائيل خلال شهرين.

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