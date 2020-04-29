الهند تعتزم صنع ملايين الجرعات من لقاح محتمل ضد كورونا تطوره جامعة أوكسفورد ويخضع لتجارب سريرية في بريطانيا

ـ كاميرات حرارية في المسجد الحرام وشروط لدخوله

ـ حالات تعاف جديدة بالكويت وقطر تدخل مرحلة الذروة

ـ سوريا تعيد فتح الأسواق ومصر تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابة

ـ “الهارثة” منطقة موبوءة بالعراق والأردن يوصي باستخدام الكمامات عند الخروج

ـ إصابات جديدة بالمغرب وارتفاع الوفيات بين الجاليات الفلسطينية بالخارج

ـ أكثر من 55 ألف وفاة في أميركا وإيران تجري 12 ألف اختبار يوميا

ـ بريطانيا ترى تأثير الكمامات ضئيل في منع الانتشار

ـ إسبانيا تستهدف العودة للحياة الطبيعية نهاية يونيو

ـ أطباء ألمان يحتجون على نقص الإمدادات وفرنسا تخشى من موجة ثانية

ـ النمسا تسمح بالتجمعات الصغيرة والتشيك تمدد الطوارئ

ـ استمرار إغلاق المدارس في تركيا وتخفيف القيود باليونان

ـ روسيا على أعتاب 100 ألف إصابة وتمدد الحجر الصحي

ـ هونج كونج تعيد فتح المتاحف والمكتبات

نيودلهي ـ عواصم ـ وكالات:

قال معهد الأمصال الهندي، أكبر مؤسسة لصناعة المصل في العالم من حيث الحجم، إنه يعتزم هذا العام إنتاج ما يصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد ويطلق عليه (سي إتش أيه دي أو إكس1 إن كوفيد 19)، والذي تطوره جامعة أوكسفورد، ويخضع حاليا لتجارب سريرية في بريطانيا. وقال أدار بونوالا الرئيس التنفيذي لمعهد الأمصال إنه على الرغم من أنه لم يثبت بعد فعالية لقاح أوكسفورد ضد كوفيد 19 قررت شركة الأمصال الهندية بدء تصنيعه بعد أن ثبت نجاحه في تجارب على الحيوانات وبدأت تجربته على البشر.

خليجيا، قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، إن هناك إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد لمن يدخلون إلى المسجد الحرام. ودشن السديس، مساء أمس الاول، كاميرات حرارية في المسجد الحرام، وأشار إلى إنه “لا يدخل أحد الحرم إلا وقد خضع للفحص الدقيق، بحيث تأمن العدوى، وتقوم الكاميرات باكتشاف أي ارتفاع بالحرارة لأي شخص يدخل المسجد الحرام، وإذا اشتبه فيه يتم إرجاعه لإكمال باقي الفحوصات”. يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر أنها ضاعفت جهودها في تتبع السلاسل الانتقالية للفيروس، لافتة إلى أن الارتفاعات الأخيرة في عدد الإصابات جاءت نتيجة لدخول انتشار الفيروس في حالة الذروة. وفي دولة الكويت اعلنت وزارة الصحة عن شفاء 213 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين الى 1389.

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الى ذلك، أعلنت قيادة العمليات في محافظة البصرة جنوب العراق، قضاء الهارثة منطقة موبوءة وأمرت بغلقه، وذلك بعد تسجيل 37 إصابة بفيروس كورونا المستجد لأشخاص شاركوا في مجلس عزاء. وفي سوريا وافقت الحكومة على فتح الأسواق الشعبية وكافة الفعاليات والمحال التجارية والصناعية والخدمات يومياً من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً. بدورها، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 22 حالة وفاة في أعلى حصيلة يومية لكل من حالات الإصابة والوفاة. من جهتها، أفادت إحصائيات وزارة الصحة المغربية أنه تم تسجيل 132 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا، فيما أعلن الأردن أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد ممتاز، مقارنة بالدول الأخرى، فيما أوصى عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، جمال الرمحي، باستخدام الكمامات عند الخروج في ظل عودة المزيد من القطاعات للعمل والسماح بالحركة لقطاع النقل العام والمركبات الخاصة”. وفي فلسطين قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن إجمالي عدد الوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية‭‭ ‬‬في مختلف أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 60 حالة. بينما سجلت السلطات الإسرائيلية 173 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات.

دوليا، سجلت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 981246 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بزيادة 23371 حالة عن إحصائها السابق وقالت إن عدد الوفيات زاد بواقع 1336 حالة إلى 55258. وفي ايران كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الإيرانية، عن أرقام اختبارات فيروس كورونا التي تجريها الدولة يوميا. وقال كيانوش جهانبور، إن إيران تجري ما بين 10 إلى 12 ألف اختبار يوميا، حسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”. الى ذلك، قالت أنجيلا ماكلين، نائبة كبير المستشارين العلميين في بريطانيا، إن علماء بريطانيين يوجهون النصح للحكومة خلصوا إلى أن الكمامات ليس لها سوى تأثير ضئيل في الحيلولة دون انتقال العدوى من شخص حامل لفيروس كورونا المستجد إلى آخر. وفي إيطاليا، قالت وكالة الحماية المدنية إن عدد الوفيات في إيطاليا بسبب مرض كوفيد 19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 382 في حين وصل العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء تفشي الفيروس إلى 200 ألف حالة. بدوره، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خطة من أربع مراحل لرفع إجراءات العزل العام المفروضة على إسبانيا وذلك بهدف العودة للحياة الطبيعية بحلول نهاية شهر يونيو.

وفي ألمانيا، تظاهر أطباء عراة على الإنترنت للاحتجاج على نقص الكمامات والملابس الواقية، الأمر الذي يقولون إنه يجعلهم عرضة بشكل أكبر للإصابة بفيروس كورونا المستجد. الى ذلك، قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب للبرلمان إن بلاده تحتاج لتوخي أقصى درجات الحرص عند انهاء العزل العام للحد من خطر حدوث موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا. من جانبها، أعلنت الحكومة النمساوية أنه سوف يتم السماح بالتجمعات الصغيرة التي تصل إلى عشرة أشخاص فقط ابتداء من الجمعة المقبلة، من جانبها، وافقت أغلبية بالبرلمان التشيكي على تمديد حالة الطوارئ المفروضة حتى السابع عشر من مايو المقبل. وفي تركيا، أعلن وزير التربية ضياء سلجوق، عن مواصلة التعليم عن بعد حتى 31 مايو المقبل، في إطار تدابير مكافحة فيروس “كورونا”. وفي اليونان كشف رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس عن خطة لتخفيف إجراءات العزل العام. الى ذلك، مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظام الحجر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا في روسيا حتى 11 مايو، حيث نصح السكان في جميع أنحاء روسيا بالبقاء في منازلهم. من جانبها، سجلت الصين في برها الرئيسي 22 حالة إصابة جديدة . الى ذلك، أعلنت حكومة هونج كونج استعدادها لإعادة فتح المرافق العامة بما في ذلك المتاحف والمراكز الرياضية والمكتبات العامة، بعد عدم تسجيل مسؤولي قطاع الصحة أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي.