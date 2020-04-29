لبنان: جمعية المصارف تقدم خطتها للحكومة في 15 يوما

بيروت ـ وكالات: كشف رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب عن أن الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة ستدرس هذا الأسبوع. ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” عن دياب قوله خلال لقائه صباح امس في السرايا، وفدا من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، إنه “سيتم إطلاع جمعية المصارف عليها (الخطة) بعد إقرارها”. من جانبه ، أكد الوفد أن “الجمعية سوف تقدم للحكومة خطتها للحلول الاقتصادية والمالية خلال 15 يوما كحد أقصى من تاريخه”. وأعربت الجمعية عن شجبها “الشديد للتعديات المستمرة على الأملاك الخاصة والعامة لا سيما مقرات وفروع المصارف”، لافتة إلى أنها “تصرفات غير مقبولة وغير مبررة بكل المقاييس”، داعية دياب إلى العمل على وقفها في أسرع وقت ممكن. ويشهد لبنان منذ أيام احتجاجات شعبية بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية. وقد أضرم محتجون لبنانيون في مدينة طرابلس بشمال لبنان النيران مساء امس الاول في عدد من فروع المصارف في منطقة التل مقابل مستشفى شاهين. وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن المحتجين أقدموا على تحطيم بعض واجهات المصارف. ووفق الوكالة، حضرت عناصر الجيش إلى المكان وألقت قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين واعادة الوضع الى طبيعته. ولا تزال المواجهات بين المحتجين وعناصر الجيش اللبناني مستمرة. ويشهد لبنان منذ أيام احتجاجات شعبية بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.