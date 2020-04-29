الأمم المتحدة: السودان مقبل على كارثة

نيويورك ـ وكالات: حذرت الأمم المتحدة، من أن السودان معرض لكارثة إنسانية سببها فيروس كورونا، إذا لم ترفع العقوبات المفروضة عليه ولم يتلق مساعدة مالية. وقالت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه بدون هذا الدعم الدولي، قد تنهار عملية التحول الحالي للسودان إلى دولة ديمقراطية ومستقرة. وحذرت من أن “نقطة الانهيار يمكن أن تكون كوفيد 19″. وقالت إن “النظام الصحي غير مجهز لمواجهة وباء مثل ذاك الذي نراه في سائر أنحاء العالم، والطريقة الوحيدة لتجنب كارثة إنسانية هي أن يساعد المانحون السودان”. ولا يزال السودان على القائمة الأميركية السوداء للدول المتهمة بدعم الإرهاب، الأمر الذي يمنع الاستثمار الأجنبي فيه ووصول المساعدات الدولية إليه. وبالتالي، لا يمكن للسودان في الوقت الحالي الاستفادة من المساعدة المالية التي يقدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى بلدان أخرى لمكافحة وباء كورونا المستجد.

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