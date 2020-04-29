في وادي السلام.. فرقة الامام علي تدفن جثامين ٥٧ شخصا توفوا بكورونا

وقال مسؤول مكتب الشهداء والجرحى في فرقة الامام علي ع القتالية والمشرف على المقبرة المخصصة لدفن المتوفين بجائحة فيروس كورونا الوبائي في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "دفن جثامين ٥٧ جثة لمتوفين في المقبرة حتى اليوم الأربعاء، والتي يشرف عليها متطوعون من الفرقة".وأضاف، أن "عملية الدفن تمت حسب التعليمات الشرعية والطبية المطلوبة، حيث يقوم الفريق التطوعي بإجراء كافة الأعمال الواجبة والمستحبة قبل الدفن، وحسب توجيهات سماحة الشيخ طاهر الخاقاني قائد الفرقة، بالإضافة لبناء القبور ووضع اسماء المتوفين على نفقة الفرقة".

وتابع، أن "عدد من مجاهدي فرقة الامام علي (ع) القتالية تطوعوا لتولي عملية تجهيز المتوفين بمرض كورونا الوبائي ودفنهم في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف، بعد مبادرة رئيس ديوان الوقف الشيعي بالتنسيق مع عدد من طلبة الحوزة العلمية لتولي هذه المهمه وفق الطرق".