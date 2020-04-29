في وادي السلام.. فرقة الامام علي تدفن جثامين ٥٧ شخصا توفوا بكورونا

أعلن عبد الحسن الحيدري مسؤول مكتب الشهداء والجرحى في فرقة الأمام علي ع القتالية، الأربعاء، عن دفن 57 جثة من جثامين ٥٧ من المصابين بفيروس كورونا في وادي السلام بالنجف.
وأضاف، أن "عملية الدفن تمت حسب التعليمات الشرعية والطبية المطلوبة، حيث يقوم الفريق التطوعي بإجراء كافة الأعمال الواجبة والمستحبة قبل الدفن، وحسب توجيهات سماحة الشيخ طاهر الخاقاني قائد الفرقة، بالإضافة لبناء القبور ووضع اسماء المتوفين على نفقة الفرقة".
وتابع، أن "عدد من مجاهدي فرقة الامام علي (ع) القتالية تطوعوا لتولي عملية تجهيز المتوفين بمرض كورونا الوبائي ودفنهم في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف، بعد مبادرة رئيس ديوان الوقف الشيعي بالتنسيق مع عدد من طلبة الحوزة العلمية لتولي هذه المهمه وفق الطرق".
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