قيادة العمليات تقرر منع حركة العجلات الداخلة والخارجة من البصرة

قررت قيادة العمليات في البصرة، الاربعاء، منع حركة العجلات الداخلة والخارجة من المحافظة.

وقالت قيادة العمليات في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، "نؤكد على منع حركة العجلات الداخلة والخارجة الى محافظة البصرة ماعدا العجلات المخولة والتي استثنيت من قرار الحظر".

وأعلنت دائرة صحة البصرة، الأربعاء، عن الموقف الوبائي الخاص بإصابات فيروس كورونا، مشيرة الى تسجيل 50 اصابة جديدة وحالة شفاء واحدة.