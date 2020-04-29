قررت قيادة العمليات في البصرة، الاربعاء، منع حركة العجلات الداخلة والخارجة من المحافظة.
وقالت قيادة العمليات في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، "نؤكد على منع حركة العجلات الداخلة والخارجة الى محافظة البصرة ماعدا العجلات المخولة والتي استثنيت من قرار الحظر".
وأعلنت دائرة صحة البصرة، الأربعاء، عن الموقف الوبائي الخاص بإصابات فيروس كورونا، مشيرة الى تسجيل 50 اصابة جديدة وحالة شفاء واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادة العمليات تقرر منع حركة العجلات الداخلة والخارجة من البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.