بالبطاقة الحمراء... الفيفا تعمل على حظر 'البصق' في الملاعب

وتزداد المخاوف من انتشار الفيروس، مع احتمال عودة اللعبة الأكثر شعبية في العالم إلى الملاعب، لذلك من الممكن أن تتخذ إجراءات خاصة لمنع بعض العادات على أرض الملعب.

ويعمل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على منع البصق نهائيا في الملاعب، بسبب الخوف من انتشار عدوى مرض "كوفيد 19"، بحسب رئيس اللجنة الطبية في "الفيفا".



بطاقة حمراء أو صفراءبحسب الصحيفة سيعاقب اللاعب بالبطاقة الحمراء بشكل مباشر في حال قام بالبصق على أرض الملعب، لأن اللعاب يمكن أن يبقى لساعات طويلة في أرض الملعب ما سيسبب بانتشار الفيروس التاجي.

وحذر ميشيل ديهوغي من أنه سيتعين على لاعبي كرة القدم تغيير سلوكهم على أرض الملعب لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة العامة.

وقال ديهوغي في تصريح لصحيفة "التليغراف"، إن "هذه ممارسة شائعة في كرة القدم، لكنها ليست صحية بالمطلق"، وأضاف: "لذا عندما نبدأ كرة القدم مرة أخرى أعتقد أنه يجب علينا تجنب ذلك. السؤال هو ما إذا كان ذلك ممكنًا. ربما يمكنهم (الحكام) إعطاء بطاقة صفراء".



واعتبر ديهوغي أن هذه العادة "غير صحية وتساهم بنشر الفيروس، وهذه هي أحد الأسباب التي تجعلنا حريصين للغاية قبل أن نبدأ مرة أخرى".

يقول خبراء الصحة إن الفيروس التاجي يمكن أن ينتشر من لاعب لآخر، إذا استمر البصق كالمعتاد في الملاعب، خاصة أن اللاعبين يمكن أن يكونوا بدون أعراض أثناء المنافسات.