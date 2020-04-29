انخفاض بعدد الوفيات بسبب كورونا في ايطاليا

سجلت إيطاليا اليوم الأربعاء، انخفاضا في عدد الوفيات اليومية واستقرارا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.
وأضافت أن "إجمالي عدد الوفيات بلغ حتى الآن 27682 وهي ثانية أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة".
وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة، الذي يشمل الذين توفوا والذين شفيوا، 203591 حالة، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.
وبلغ عدد الموجودين في وحدات العناية الفائقة 1795 اليوم الأربعاء مقابل 1863 من قبل.
وأعلن شفاء 71252 من بين المصابين أصلا، مقابل 68941 في اليوم السابق.
وقالت الوكالة إن عدد من فحصوا للكشف عن الفيروس بلغ 1.313 مليون شخص مقابل 1.275 مليون في اليوم السابق من بين سكان البلاد الذين يقدر عددهم بنحو 60 مليون نسمة.
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