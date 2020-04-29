الانواء الجوية تكشف تفاصيل الهزة الارضية التي ضربت السليمانية مساء اليوم

كشف هيئة الانواء الجوية في وزارة النقل، الاربعاء، تفاصيل الهزة الارضية التي ضربت السليمانية مساء اليوم، مؤكدة أن قوتها بلغت 4.7 درجة على مقياس رختر.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المراصد الزلزالية سجلت مساء اليوم الاربعاء حدوث هزة ارضية في تمام الساعة (8:01:35) بالتوقيت المحلي في شمال غربي محافظة السليمانية".
وأضاف البيان أن الهزة وقعت في قضاء بازيان شمال غرب محافظة السليمانية بلغت قوتها (4،7 ) درجة على مقياس رختر"، مشيرا الى أن "الهزة تم الشعور بها من قبل المواطيين في السليمانية وبعض مناطق كركوك".
وكان مصدر محلي افاد، اليوم الاربعاء، بوقوع هزة ارضية في محافظة السليمانية.
وأضاف البيان أن الهزة وقعت في قضاء بازيان شمال غرب محافظة السليمانية بلغت قوتها (4،7 ) درجة على مقياس رختر"، مشيرا الى أن "الهزة تم الشعور بها من قبل المواطيين في السليمانية وبعض مناطق كركوك".
وكان مصدر محلي افاد، اليوم الاربعاء، بوقوع هزة ارضية في محافظة السليمانية.
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