قلب وصاروخ وكورونا.. سيناريوهات غياب زعيم كوريا الشمالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار غياب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عن الأنظار منذ أكثر من أسبوعين، الكثير من التكهنات بشأن مصير الرجل البالغ من العمر 36 عاماً، الذي لا يبدو أنه كان يعاني من مشكلات صحية.

جثمان كيم جونج.. صورة مزيفة تثير زوبعة بمواقع التواصل



أثار ظهوره في كل مناسبة الكثير من الضجة.. حتى في اختفائه صنع ضجة كبرى.. أين كيم؟ تعددت واختلفت الأسباب المتداولة وغير المؤكدة حول صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون القائد المطلق لبلد يمتلك أسلحة نووية.

قلب وصاروخ وكورونا.. أيها غيّب زعيم كوريا الشمالية؟

في ظل المعلومات الشحيحة عن الدولة الأكثر انعزالاً على كوكب الأرض تنحصر فرضيات اختفاء كيم في 3 سيناريوهات، الأول: الخوف من كورونا.. "الديكتاتور الأكثر أنانية ليس مريضاً ولا متوفياً، إنما يختبئ خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا". بحسب تغريدة لييونمي بارك الناشطة الكورية الشمالية في مجال حقوق الإنسان التي تحدثت عن صحة كيم في سلسلة تغريدات.

بعد تقارير تراجع حالته الصحية.. من يخلف كيم بكوريا الشمالية؟

Advertisements

السيناريو الثاني، إصابة الصاروخ.. حيث قدم منشق كوري شمالي سيناريو جديداً ومختلفاً لحالة كيم قائلا إنه أصيب أثناء إحدى التجارب الصاروخية.. وأن الاختفاء تم عقب إشرافه على أحد التدريبات المدفعية.

منشق كوري يكشف سيناريو جديدا لحالة كيم جونج

السيناريو الثالث، جراحة القلب.. في 15 أبريل/نيسان الجاري احتفلت كوريا الشمالية بالعيد الثامن بعد المئة لولادة جد كيم ومؤسس النظام الحاكم.. ولم يظهر كيم في تلك الاحتفالية.

مرشحة لخلافته.. شقيقة كيم "الأقوى" بكوريا الشمالية

بعدها تحدثت صحيفة "إن كي دايلي نيوز" التي يديرها منشقون كوريون شماليون عن عملية جراحية أجراها كيم هذا الشهر، جراء مشاكل في شرايين القلب، وأنه يتعافى في فيلا بمقاطعة فيون غان.

3 سيناريوهات حول صحة الفتى الزعيم الذي أثارت أخباره ضجة عالمية.. أيها أقرب إليك؟