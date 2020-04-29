انت الان تتابع موسكو: العقوبات الأحادية تعرقل مكافحة كورونا في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن العقوبات ضد سوريا تمنع تزويدها باللوازم الطبية، مشيرا إلى تعذر مكافحة كورونا بفعالية دون عودة كامل أراضيها لسلطة دمشق.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد عبر الفيديو اليوم الأربعاء، إن العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وتركيا ضد سوريا، "تلحق الضرر باقتصادها ومواطنيها، وتمنع توريد الأدوية والمعدات الطبية إليها، ما يزيد مكافحة الوباء صعوبة".

وأضاف: "يعيش السوريين في جميع أنحاء بلادهم وليس في إدلب أو في الشمال الشرقي فقط"، داعيا الدول الغربية إلى مساعدة جميع السوريين بدلا من استغلال الوضع الحالي.

وتابع: "أنا شخصيا والأمم المتحدة قد توجهنا إلى الدول المعنية بطلب منح استشناءات إنسانية لاستغلالها في مكافحة جائحة كوفيد-19، وأود أن أشير إلى أنني تلقيت ردا إيجابيا من بعض البلدان في هذا الصدد".

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وشدد على أنه ما لم يتم عودة كامل أراضي سوريا لسيطرة الحكومة الشرعية، لن تكون المعركة ضد فيروس كورونا في البلاد فعالة.

واعتبر أن "الدعوات إلى دمشق بتكثيف جهودها لمكافحة الوباء غير مناسبة، فيما 30% من الأراضي السورية لا تزال تحت سيطرة القوات الأجنبية أو المعارضة أو الإرهابيين، حيث يتحمل الذين يسيطرون على هذه الأراضي المسؤولية عن ذلك".

وقال: "نحث زملاءنا على عدم استغلال الوضع الحالي، وتقديم المساعدة لجميع السوريين".

ووفقا لأحدث البيانات، المتوفرة لدى منظمة الصحة العالمية، فقد بلغ عدد المصابين بكورونا في سوريا 43، وعدد الوفيات 3.