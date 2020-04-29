رئيس بلدية إسطنبول يتهم نظام أردوغان بالتكتم عن اعداد ضحايا كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

إتهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بعدم الإفصاح عن الأعداد الحقيقية لوفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقال أوغلو، خلال مقابلة تلفزيونية، إن "هناك وفيات بفيروس كورونا تدخل إدارة المقابر بتقارير تقول إن الوفاة ناجمة عن أمراض معدية أو إنها طبيعية".

وأشار إلى أنه لم يتم ذكر فيروس كورونا كسبب للوفاة في أي من الحالات لإخفاء أعداد الوفيات الحقيقي جراء الفيروس.

وبحسب موقع العين الإخبارية، أوضح إمام أوغلو أنه أرسل خطابًا لوزارة الصحة وولاية المدينة، للإفادة بالأعداد الحقيقة للوفيات الناتجة عن الفيروس.

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وسجلت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، 2392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و92 وفاة أخرى، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2992.

وأوضحت بيانات الوزارة أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 114 ألفا و653 حالة.

وبهذه الأرقام تعتبر تركيا الدولة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط من حيث الإصابات، والسابعة على مستوى العالم.

ومنذ الإعلان عن أول إصابة بالفيروس في البلاد خلال مارس/آذار الماضي، وكل أحزاب المعارضة تشن هجوما على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، لقصور النظام الصحي في مواجهة انتشاره، ولعدم اتخاذ التدابير اللازمة، فضلا عن اتباع الحكومة سياسة التعتيم فيما يخص الإصابات والوفيات.

وقبل أيام اتهم معارض تركي نظام أردوغان بالكذب فيما يخص أعداد ضحايا فيروس كورونا من المصابين والوفيات، مشيرًا إلى وصول الإصابات لـ200 ألف، والوفيات لـ5 آلاف حالة