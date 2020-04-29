شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة أمريكية تكشف نتائج إيجابية لعقار على مرضى كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 أعلنت شركة "غيلياد ساينسز" الأمريكية، الأربعاء، أنّ عقارها "رمديسيفير" أظهر نتائج إيجابية على مصابين بفيروس كورونا، في إطار تجربة سريرية واسعة، تمت بالتشارك مع معاهد صحة أمريكية.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قالت الشركة في بيان إنّ "غيلياد ساينسز تلقت نتائج إيجابية من الدراسة التي أجراها المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية على عقارها المضاد للفيروسات رمديسيفير لعلاج كوفيد-19"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

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