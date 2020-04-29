شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قطر تستنفر بعد قبول حفتر تفويض الشعب الليبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

إستنفرت قطر وتركيا والإخوان، بعد قبول المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، تفويض الشعب الليبي له بإدارة البلاد .



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وبدا تحالف الشر الدولي في السعي للحصول على حل لمواجهة رغبة الشعب الليبي. ومن جانبه ترك تميم بن حمد أزمة البلاد الحالية والتي تنطلق من انهيار الوضع الاقتصادي، وتفشي جائحة كورونا المستجد وسخر مجهوداته لإنقاذ الإخوان في ليبيا.

وأزاحت مصادر مطلعة الستار عن مكالمة هاتفية بين فايز السراج قائد ميليشيا الوفاق وتميم، يطلب فيها الاول الدعم من أجل تصعيد العمل العسكري ضد حفتر، بعد إعلان "حفتر" قبول تفويض بقيادة البلاد، وتمكن الجيش الليبي من إحراز التقدم على المستوى العسكري.

كشفت المصادر عن تعهد "تميم" لـ"السراج" بإرسال دعم مالي له خلال الأيام المقبلة، وإرسال الأموال إلى الحكومة التركية لتكثيف إرسال المسلحين والمعدات، لمساعدة الميليشيات على رفع وتيرة العنف في طرابلس. ويدعم كل من تميم والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ميليشيات الوفاق في ليبيا، من أجل ترسيخ حكم جماعة الإخوان الإرهابية في البلاد.