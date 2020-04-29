شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية: 5 وفيات و1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السعودية اليوم الاربعاء تسجيل خمس وفيات بالإضافة إلى 1325 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

Advertisements

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في ايجاز يومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 157 متوفى و21402 مصاب.

وأشار إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 2953 حالة بعد تسجيل شفاء 169 حالة جديدة بالمملكة فيما لفت الى ان هناك 125 حالة تتلقى العناية الطبية المكثفة.