وزير التعليم يحدد مواعيد إستلام الأبحاث من طلاب النقل والشهادة الإعدادية

نفى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، ما يتم تداوله بشأن طرق وإجراءات تسليم الأبحاث لطلاب النقل والشهادة الاعدادية، مشيرا إلى أنه لم سيتم الإعلان يوم السبت عن طرق والإجراءات الخاصة باستلام الأبحاث.

وكانت الوزارة أكدت الفنى، أن طلاب الشهادة الإعدادية سوف يتقدمون بمشروع بحثى واحد فى جميع المواد الدراسية، وليس بحث فى كل مادة دراسية، موضحة أنه يختار واحد من الموضوعات التالية للعمل عليها" البيئة وتحسين البيئة العلمية والتكنولوجيا والزيادة السكانية والأمن الغذائى".

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وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن الطالب يحصل على 100 % من درجة الفصل الدراسى الثانى وتضاف إلى مجموع درجة الطالب فى الترم الأول، ويتم تنسيق القبول بالثانوى العام والفنى لطلاب الشهادة الإعدادية بعض إضافة مجموع الدرجات فى الترمين على بعضهم.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلن جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذي يعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.

وقال الدكتور طارق شوقي، إن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذري في عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.