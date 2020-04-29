وزير الصحة التركي: 2936 إصابة جديدة بكورونا وحالات الشفاء تتجاوز الـ 44 ألف

أعلن ​وزير الصحة​ التركي فخر الدين قوجة تسجيل 2936 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 117 ألف إصابة و589 شخص.

ولفت قوجة إلى أنه عدد المتعافين تجاوز خلال الساعات الـ 24 الأخير الـ 44 ألف إصابة متخطيًا ثلث إجمالي الإصابات، بعد تسجيل 5231 حالة شفاء جديدة.

كما أفاد بأن 89 شخصًا جديدًا توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا في البلاد.