عبد الصمد: اجتماع الأمس مع رؤساء الجامعات في لبنان كان ناجحاً

علقت ​وزيرة الاعلام​ ​منال عبد الصمد​ على سلسلة اللقاءات التي نظمتها ​وزارة الاعلام​ للبحث في برنامج ​الحكومة​ الانقاذي المالي، مشيرة الى انه "عقدنا بالامس اللقاء الرابع ضمن سلسلة الاجتماعات التشاورية التي تنظمها ​وزارة الإعلام​ في ​السراي الحكومي​ لبحث وتعديل بعض بنود خطة الانقاذ المالي"، مشيرة الى ان "اجتماع الأمس مع رؤساء ​الجامعات​ في ​لبنان​ كان ناجحاً، عبّر الحضور من خلاله عن مخاوفهم بشأن مستقبل قطاع ​التعليم العالي​ في ظل ​الأزمة​ الراهنة".

وكانت وزيرة الإعلام قد أعلنت خلال الاجتماع أمس ان "الهدف الأساسي من هذا المشروع هو عرض مشروع الخطة المالية الاقتصادية للحكومة التي طرحتها وزارة المال في الأسبوع الماضي لتأمين التواصل والنهج التشاركي، عبر اللقاء مع اصحاب الإختصاص والمهن والنقابات ومع المجتمع اللبناني، من اجل اجراء حوار اقتصادي يهدف الى تعميق التواصل مع هذه الفئات"، مؤكدة ان "دور الحكومة لا يقتصر فقط على التعبير عن مواقفها للجمهور، بل ان يكون هناك نوع من التشارك بين الجمهور والحكومة لإتخاذ القرارات التي تخدم البلد، ومن الضروري في هذه الإجتماعات فصل النقاشات السياسية التي تتم في مجلس النواب او مع اي جهة سياسية عن النقاشات هنا والتي هي ذات طابع مهني ومتخصص".​​​​​​​