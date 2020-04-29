مستشار ترامب: عقار رمديسيفير أظهر أثرا واضحا في علاج مرضى كورونا

أعلن الدكتور انطوني فاوتشي خبير الاوبئة ومستشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان "عقار رمديسيفير المضاد للفيروسات أظهر اثرا واضحا في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد".
ولفت فاوتشي في تصريح له من البيت الابيض إن "المعطيات تظهر ان دواء رمديسيفير ترك أثرا واضحا، مهما وايجابيا في تقليص فترة شفاء مرضى فيروس كورونا المستجد".
أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه "سنكون حذرين جدًا عندما نقرر إعادة فتح الولايات"، لافتًا إلى أن "منظمة الصحة العالمية ضللتنا وكانوا يعرفون أكثر مما أعلمونا فهم يعملون لصالح الصين".
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