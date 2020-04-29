جنبلاط: جان عبيد لبناني كبير فوق العصبيات الصغيرة القبلية والطائفية

التقى رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ النائب ​جان عبيد​. ونشر جنبلاط صورة عن اللقاء عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي وارفقها بالعبارة التالية "جان عبيد صديق كبير للمختارة ولكمال جنبلاط. علاقتنا السياسية والعائلية قديمة أصيلة وعريقة. لبناني كبير فوق العصبيات الصغيرة القبلية والطائفية وعربي اصيل في زمن التخلي والتراجع في عصر تلاقي الأقليات على الحقد والخراب والدمار".

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