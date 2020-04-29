برنامج الاحتفال بمولد القديس شربل في رعية بقاعكفرا

بمناسبة عيد مولد ​القديس شربل​، دعت رعية ​بقاعكفرا​ للمشاركة بالتساعية والتي تبدأ من يوم غد الاربعاء ولغاية يوم الجمعة 8 ايار 2020 وذلك ضمن البرنامج التالي: من الاربعاء 29 نيسان ولغاية الخميس 7 ايار: صلاة المساء بتمام ​الساعة​ 5 يليها الذبيحة الالهية وتختم بزياح القديس شربل في ​كنيسة السيدة​ بقاعكفرا؟ نهار الجمعة 8 ايار 2020: 11 قبل الظهر: الذبيحة الالهية بمناسبة العيد يترأسها صاحب السيادة المطران جوزاف النفاع، النائب البطريركي العام على منطقة الجبة السامي الاحترام وينقل مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالرعية.

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