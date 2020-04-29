منظمة الصحة العالمية تعلن أنها ستقيّم الوباء الخميس في اجتماع للجنة الطوارئ

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستقيّم وباء كورونا الخميس في اجتماع للجنة الطوارئ.
وفي وقت سابق، جدد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، التأكيد أن وباء كورونا لم يزل أمام نهايته وقت طويل.
إلى ذلك، أضاف مدير المنظمة الأممية في مؤتمر صحافي في جنيف أن مكافحة الملاريا تأثرت بسبب تفشي كورونا.
واعتبر أنه "كان على العالم الاستماع" إلى المنظمة التي حذرت من فيروس كورونا المستجد منذ نهاية كانون الثاني، مشدداً على أن السلطات الصحية العالمية لا يمكنها إجبار الدول على تنفيذ توصياتها.
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