خليّة طلاب القوات في الـ"USEK": لتقسيم الأقساط على دفعتين بالليرة اللبنانيّة وبالدولار

أشارت خليّة طلّاب "القوّات ال​لبنان​يّة" في ​جامعة الروح القدس​ – ​الكسليك​ الى انه "على الرغم من الظروف ​القاهرة​ التي يمرّ بها لبنان، إلّا أنّ خليّة طلّاب "​القوّات اللبنانيّة​" (LES ELITES) في جامعة الروح القدس – الكسليك توّد أن تشكر إدارة ​الجامعة​ على دعمها للطلّاب ومساعدتهم لإكمال ​العام الدراسي​ بنجاح وعلى قدر المستطاع"، مشيرة الى انه "نتيجةً للأوضاع الاقتصاديّة والماليّة الراهنة، ظهرت أزمة دفع الأقساط الجامعيّة لتثقل كاهل الطلّاب وذويهم، وبما أنّ الطلّاب يتلقون دروسهم الكترونيًّا، تطلب الخليّة تخفيض رسوم الخدمات الإضافية التي لا يستفيد منها الطلّاب حاليًّا، علمًا أنّ عددًا لا يُستهان به من الطلّاب أو ذويهم قد توقّف عن العمل أو صرف منه".

ولفتت الخلية الى انها "تدرك أنّ هناك مصاريف ب​الدولار​ الأميركي تترتّب على الجامعة، لذلك نتمنى على الإدارة تسهيل الأمور الماليّة وذلك عبر الدفع ب​الليرة​ اللبنانيّة ما يتوجّب بالليرة، ودفع ما يتوجب من الدولار بحسب سعر الصرف الرسميّ".