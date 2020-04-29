ترامب: منظمة الصحة العالمية ضللتنا وهم بعملون لصالح الصين

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه "سنكون حذرين جدًا عندما نقرر إعادة فتح الولايات"، لافتًا إلى أن "منظمة الصحة العالمية ضللتنا وكانوا يعرفون أكثر مما أعلمونا فهم يعملون لصالح الصين".
وكان مستشار ترامب الصحي انطوني فوتشي، أعلن في وقت سابق عن نتائج جيدة لدواء "ريمدسيفير" ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي أنتجته شركة "غيلياد" الأميركية.
من جهتها، لفتت الشركة المصنعة للدواء إلى أنها "تلقت نتائج إيجابية من الدراسة التي أجراها المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية على عقارها المضاد للفيروسات "رمديسيفير" لعلاج "كوفيد 19"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
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