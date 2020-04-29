مسؤول بخارجية أميركا للحرة: نؤيد الشعب اللبناني في الاحتجاجات السلمية وعلى الجميع الامتناع عن العنف

أعرب مسؤول في ​الخارجية الأميركية​ في تصريح لقناة "الحرة" عن أسف ​الولايات المتحدة​ للتقارير حول الخسائر في الأرواح والممتلكات التي وقعت في ​لبنان​ جراء ​التظاهرات​، مشيرا إلى أن ​واشنطن​ تؤيد ​الشعب اللبناني​ في ​الاحتجاجات​ السلمية.

ولفت المسؤول الى ان "على الجميع الامتناع عن ​العنف​ أو الأعمال الاستفزازية مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي في سياق جائحة ​فيروس كورونا​"، مؤكدا ان "مامنا خيارات صعبة ونؤيد حق الشعب اللبناني في الاحتجاج بشكل سلمي ونتعاطف مع مطالبه المشروعة بإصلاحات حقيقية ودائمة تعالج المشاكل الهيكلية وتنشط ​الاقتصاد​".

وذكر أن " أولئك الذين يقطعون تلك الجهود بالعنف والأعمال الاستفزازية يقوضون الخطاب المدني"، مشيرا إلى أن "الاحتجاجات الموحدة وغير الطائفية والسلمية إلى حد كبير على مدى الأشهر الستة الماضية تعكس مطلب الشعب اللبناني الطويل الأمد بالإصلاح والشفافية والاستقرار الاقتصادي والإزدهار الذي يستحقه".