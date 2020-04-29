واشنطن تدرس كل الخيارات لتمديد حظر الأسلحة على إيران

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أعلن وزير الخارجية الأميركي الأربعاء أن الولايات المتحدة تدرس "كل الخيارات" لتمديد حظر بيع الأسلحة التقليدية لإيران الذي ينتهي في أكتوبر.

وقال مايك بومبيو خلال مؤتمر صحافي في واشنطن "نطلب من شركائنا (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) اتخاذ التدابير التي يمكنهم اتخاذها. سنعمل مع مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر بيع الأسلحة" لايران.

وأضاف "في حال لم نتمكن من حث الآخرين على التحرك ستدرس الولايات المتحدة كل الخيارات للتوصل إلى ذلك".

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ويندرج الحظر في إطار قرار صدر في 2015 عن مجلس الأمن يصادق على الاتفاق المبرم بين الدول العظمى وطهران لمنعها من حيازة القنبلة الذرية.

لكن هذا الاتفاق لم يصمد منذ اعلان واشنطن انسحابها منه في 2018 وإعادة فرض عقوبات أكثر تشددا على طهران التي لم تعد تحترم بدورها كل تعهداتها النووية.

وبالتالي فان أي تمديد لهذا الحظر قد يصطدم بفيتو من روسيا والصين اللتين رفضتا الانسحاب الأميركي من الاتفاق.