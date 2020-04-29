حصيلة وفيات كورونا في بريطانيا ترتفع إلى 26097

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ارتفعت حصيلة الوفيات بكوفيد-19 بشكل مفاجئ في المملكة المتحدة الأربعاء لتبلغ 26 ألفا و97 وتصبح ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد إيطاليا، وذلك بسبب احتساب الوفيات في دور المسنين، وفق السلطات الصحية.

وكانت حصيلة الثلاثاء بلغت 21 الفا و678 وفاة، إلا أنّها لم تكن تشمل سوى الوفيات في المستشفيات.

وأكد وزير الخارجية دومينيك راب في مؤتمر صحافي أنّ الإصابات المؤكدة رسميا بلغت 165 ألفا و221 (+4076).

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وكانت الحصائل اليومية لوزارة الصحة تشمل الاعداد في المستشفيات فقط. غير أنّ مدراء دور الرعاية حذروا من أنّ الإحصاءات لا تشملهم لافتين الى أنّهم مغيبون عن الإجراءات التي تتخذها السلطات لتوفير الفحوص ووسائل الحماية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وبشكل عام، تعتبر السلطات أنّ مسار العدوى اتخذ منحى تنازليا. إلا انّها تخشى عودة المنحى المعاكس في حال جرى تخفيف إجراءات الإغلاق العام الذي أقرّ في 23 آذار/مارس.

وتقول السلطات البريطانية إنّه قبل الانتقال الى رفع القيود، فإنّها تريد التأكد من تراجع الوباء بشكل واضح فضلا عن التثبت من إمكانات تعقب العدوى والحماية.