الانتخابات الرئاسية الأمريكية: هيلاري كلينتون تعلن دعمها للمرشح الديمقراطي جو بايدن

دبي - بواسطة محمد فارس © أ ف ب هيلاري كلينتون

أعلنت مرشحة الانتخابات الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون الثلاثاء دعمها للمرشح الديمقراطي جو بايدن في معركته الانتخابية ضد دونالد ترامب للوصول للبيت الأبيض، معتبرة أنه يمثل نموذج "القائد" الذي تحتاج إليه البلاد". وقالت إنه "يتوفر على مواصفات " رئيس حقيقي، وليس مجرد شخص يلعب دور رئيس على شاشة التلفزيون"، في إشارة إلى ترامب. وكان بايدن حصل على دعم الرئيس السابق باراك أوباما.

أعلنت المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون دعمها لحملة المرشح جو بايدن للوصول للبيت الأبيض. وقالت رئيسة الدبلوماسية الأمريكية السابقة الثلاثاء إن بايدن يمثل نموذج "القائد" الذي تحتاج إليه الولايات المتحدة خلال أزمة فيروس كورونا الحالية.

وتوجهت كلينتون خلال مؤتمر عبر الفيديو إلى بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباب، بالقول: "أريد أن أضمّ صوتي إلى العديد من الذين أيّدوك لتكون رئيسنا".

وأضافت السيدة الأولى السابقة: "فكروا في ما يعنيه أن يكون لدينا رئيس حقيقي وليس مجرد شخص يلعب دور رئيس على شاشة التلفزيون"، في إشارة إلى الرئيس دونالد ترامب خصم بايدن في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وتابعت مخاطبة بايدن "كم أتمنّى لو كنت رئيسا الآن".

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وقالت كلينتون "فكر فقط في الفرق الذي سيحدث الآن لو كان لدينا رئيس يستمع فقط إلى العلم بالحقائق عوضا عن الخيال، وقام أيضا بلمّ شملنا".

وبايدن هو المرشّح الديمقراطي الذي سيواجه ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر بعد أن يتم ترشيحه رسميا في مؤتمر الحزب الذي تم تأجيله إلى آب/أغسطس بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحصل بايدن على دعم كل من الرئيس السابق باراك أوباما ومنافسيه السابقين في السباق لنيل بطاقة الترشيح الديمقراطية بيرني ساندرز وإليزابيث وارن.

فرانس24/أ ف ب