"لن يتحمل".. القوى العاملة تكشف أسباب توقف صرف الـ500 جنيه من البريد مؤقتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بوزارة القوى العاملة، عن أسباب توقف صرف منحة ال500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من مكاتب البريد مؤقتا، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 5 مايو المقبل.

وقال المصدر لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن ذلك يرجع إلى توقيت صرف المعاشات وتكافل وكرامة للمواطنين والبالغ عددهم نحو 3 ملايين، وإذا تم صرف الـ500 جنيه سيحدث زحامًا كبيرًا أمام مكاتب البريد وهذا صعب.

وأوضح أن قرار التوقف مؤقتا جاء أيضا بهدف منع التزاحم وحفاظا على أمن وسلامة الموظفين والمواطنين في المكاتب البريدية من فيروس كورونا المستجد، باﻹضافة إلى أن مكاتب البريد لن تتحمل هذه الأعداد، مشيرا إلى أن الصرف سيستمر مرة أخرى من يوم 11 وحتى 14 مايو من مكاتب البريد.

​