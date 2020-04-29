بوتين يبحث مع مجلس الأمن القومي الروسي الوضع في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ
أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين، بحث مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي سير محاربة فيروس كورونا، والوضع في ليبيا.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الأربعاء، إنه جرى خلال الاجتماع "تبادل الآراء حول سير محاربة فيروس كورونا مع التركيز على الوضع في المناطق الروسية، حيث تزداد في الفترة الأخيرة وتيرة ارتفاع عدد المصابين".
وتابع بيسكوف أنه "في سياق مناقشة القضايا الدولية تم التطرق إلى الأوضاع المتعلقة بالنزاعات الإقليمية الأكثر إلحاحا، وخاصة في ليبيا".
وأشار الناطق إلى أن الاجتماع، الذي انعقد عبر الفيديو، تناول أيضا المسائل المتعلقة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في روسيا.
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