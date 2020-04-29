عريقات: المخطط الإسرائيلي للضم مرفوض بجميع أشكاله ولن نقبل به

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - أ ش أ أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الرفض القاطع لمخطط الضم الإسرائيلي بجميع أشكاله. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عريقات أطلع وزير خارجية الجبل الأسود (مونتينجرو) سردجان دارمانوفيتش، خلال محادثة هاتفية، اليوم الأربعاء، على آخر المستجدات حول مخططات حكومة الاحتلال لإعلان الضم وتوسيع الاستيطان، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وناقش الطرفان استمرار دعم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأهمية التعاون الدولي حول سبل محاربة جائحة كورونا ومحاصرة انتشار الفيروس.

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