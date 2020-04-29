روسيا تقدم شحنة معدات طبية للجزائر للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - أ ش أ

وصلت إلى الجزائر، اليوم الأربعاء، طائرة روسية محملة بشحنة من المعدات الطبية مقدمة من روسيا للمساهمة في الجهود الجزائرية المتواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية مساء اليوم الأربعاء إنه "في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين الجزائر وروسيا، هبطت اليوم الأربعاء بالقاعدة الجوية ببوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، طائرة روسية محملة بشحنة من المعدات الطبية ممنوحة كهبة، للمساهمة في الجهود المتواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا".

وأضاف البيان أن هذه المبادرة تندرج في إطار تعزيز التبادل والتعاون المشترك في مختلف المجالات وتدعيما للعلاقات المميزة بين البلدين.