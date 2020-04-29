رئيس كوريا الجنوبية يطالب بتجنب تسريح العمال على خلفية جائجة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - أ ش أ

شدد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن على أهمية وجود نهج مربح للطرفين فيما يتعلق بالتعامل مع خسارة الوظائف وسط الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا، والتي وصفها بأنها الأسوأ منذ الانهيار المالي عام 1997، داعيا جميع الأطراف المؤثرة في المجتمع والاقتصاد على تركيز جهودهم لحماية الوظائف بروح "التضامن والازدهار المشترك".

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) عن رئيس كوريا الجنوبية - خلال اجتماع له مع مجموعة من مديري الفنادق وعاملين في فندق جراند والكرهيل من فنادق الخمس نجوم في سول - قوله "يشترط للتغلب على الأزمة ليس تقليل الموظفين ولكن الحفاظ على التوظيف".

وتعد صناعة السفر من أكثر الصناعات تضررا على خلفية الوباء في الوقت الذي يكافح فيه العالم فيروس كورونا المستجد.

وفي الوقت الذي نجحت فيه كوريا الجنوبية في تسطيح منحنى العدوى بالفيروس في الأسابيع الأخيرة، يستعد اقتصادها المعتمد على التصدير، وهو رابع أكبر اقتصاد في آسيا لسلسلة من الصعاب لا تظهر نهايتها في المستقبل المنظور.

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وذكر البيت الأزرق أن الرئيس مون عقد هذا اللقاء تقديرا لحملة تطوعية ظهرت في هذه الصناعة.

ففي أواخر مارس، أبرمت رابطة الفنادق الكورية والاتحاد الكوري لنقابات عمال السياحة والخدمات اتفاقية للعمل معا للتغلب على الوضع الناجم عن الوباء من خلال حماية الوظائف وعلاقات التعاون.

ووصلت إدارة وعمال فندق "والكرهيل" لاتفاق ضد "إعادة الهيكلة الصناعية" التي تعني تسريح الكثير من العمال.

وأعلن الرئيس مون الأسبوع الماضي عن خطة لضخ 40 تريليون ون (32.8 مليار دولار) في سبع صناعات كورية رئيسية وهي الطيران وبناء السفن والشحن والسيارات والآلات والطاقة والاتصال لمساعدتهم على الحفاظ على العمالة وتخطي الأزمة.

كما ستنفق الحكومة 10 تريليون وون لتقليل تأثير كوفيد-19 على سوق العمالة بالبلاد بما يشمل قطاع الخدمات.