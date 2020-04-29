فوتشي: عقار "ريمدسيفير" نتائجه جيدة في علاج مرضى كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
قال أنتوني فوتشي كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إن عقار "ريمدسيفير" الذي يستخدم لعلاج الإيبولا، يبدو أن نتائجه جيدة في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وكانت الحكومة اليابانية، أعلنت أمس الثلاثاء، عن اعتمادها عقار "ريمديسيفير" لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد.
وأكدت اليابان أن الدواء أثبت فاعلية بعد تطويره في علاج الفيروس، ولكن في الحالات المبكرة، كما أضاف "سوغا" أن اليابان ستبذل جهدا أكبر في إنتاج أدوية فعالة في أقرب وقت ممكن.
وعقار "ريمديسيفير" يستخدم في علاج الإيبولا، ومن إنتاج شركة جلعاد ساينسز، حسبما نشرت صحيفة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وتعمل اليابان منذ تفشي الوباء على اختبار أدوية وعلاجات لمرض (كوفيد- 19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، حيث جربت سابقًا علاج الإيدز على المرضى.
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