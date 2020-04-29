لبنان/ محتجّون يضرمون النيران بمصارف في طرابلس

وكالات - أضرم محتجون لبنانيون في مدينة طرابلس بشمال البلاد النيران اليوم، الثلاثاء 28 أفريل 2020، في عدد من فروع المصارف في منطقة التل مقابل مستشفى شاهين.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن المحتجين أقدموا على تحطيم بعض واجهات المصارف .

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ووفق الوكالة، حضرت عناصر الجيش إلى المكان وألقت قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين وإعادة الوضع إلى طبيعته.

وكان لبناني قد توفي متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء مواجهات ليلية بين الجيش اللبناني ومحتجين في مدينة طرابلس.