الاتحاد الاوروبي يؤكد دعمه للقطاع الفلاحي لمجابهة تداعيات جائحة كورونا  

انتظمت اليوم الاثنين 27 أفريل 2020، جلسة عمل جمعت أسامة الخريجي وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بوفد عن الاتحاد الأوروبي برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغاميني و ذلك بمفر الوزارة و بحضور عدد من اطاراتها العليا.

وتناولت الجلسة عمق علاقات التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي وأهميتها، وقد جدّد الاتّحاد الأوروبي دعمه للقطاع الفلاحي بكل مكوناته. كما تمّ تدارس مدى تقدّم البرامج والمشاريع المشتركة وتداعيات انتشار فيروس كورونا على مدى تقدّم انجازها، حيث أكّدا الطرفان على تذليل الصعوبات والعمل على تحقيق أهدافها المرجوّة بما يدعم المجهود الوطني لمجابهة هذه الآفة.

يذكر ان مسؤولبن تونسيون وأوروبيون، كانوا قد اتموا في اواخر جوان الفارط احد ابرز مشاريع التوأمة للدعم المؤسساتي لوزارة الفلاحة والموارد المائي والصيد البحري حيث بلغ اجمالي تمويلاته 5,1 مليون أورو اي ما يعادل 14.9 مليون دينار ليمتد امجازه على 40 شهرا.

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ويهدف هذا المشروع، وفق وزارة الفلاحة، الى مساعدتها على اعداد وتنفيذ سياسات فلاحية شاملة وتشاركية وبعيدة المدى وتبادل التجارب والخبرات مع وزارات الفلاحة بكل من فرنسا وإيطاليا علما وانه يندرج في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة والفترة الإنتقالية.

و ساعد المشروع وزارة الفلاحة على الإعداد الجيد للمواعيد التي تستدعي ضبط سياسات فلاحية وريفية متجددة للرفع من مساهمتها في التنمية المستدامة عبر تلقى اطاراتها تدريبات من 40 خبير فرنسي وإيطالي في مجالات التنمية المحلية والسياس العمومية . كما دعمت هذه التوأمة، على مستوى المحور الأول للمشروع والمتعلق بمناهج التنمية المحلية، برنامج الأنشطة النموذحية المنفذ في إطار المبادرة الأوروبية للتنمية الفلاحية والريفية الممول من قبل الإتحاد الأوروبي في حدود 10 ملايين أورو اي 29 مليون دينار.