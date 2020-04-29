كورونا حول العالم / إصابة 3 ملايين و65 ألف شخصٍ وعدد المتعافين يقترب من المليون

وكالات- أظهرت البيانات المجمعة لعدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم إرتفاع عدد الإصابات به إلى أكثر من ثلاثة ملايين حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2020.
وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز" الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو ثلاثة ملايين و65 ألفا عند الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش صباح اليوم.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين إقترب من 923 ألف حالة.
وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات إرتفع ليقترب من 212 ألف حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وتركيا وإيران وروسيا والصين والبرازيل.
وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون إصابة إلى جانب نحو 57 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 229 ألف إصابة ونحو 23 ألف و500 وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 199 ألف إصابة ونحو 27 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و836 إصابة و4633 وفاة.
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