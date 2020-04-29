الجزائر تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا لـ3848 والوفيات لـ444 حالة

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 3848، و444 حالة وفاة.
وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إنه تم تسجيل 199 حالة إصابة جديدة، و7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 1702 حالة.
يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولاياتالجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة يكون الحظر فيها من 5 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي تم إقرار حظر التجوال فيها من 2 ظهرا حتى 7 صباحا.
وقرر عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى 14 مايو المقبل.
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