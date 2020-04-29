روسيا: لا شيء يمنع ترامب من تمديد معاهدة ستارت دون شروط

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم الأربعاء، إنه لا شيء يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إعلان تمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت" دون شروط مسبقة.
وقال أنتونوف، في تصريحات له "بموجب اتفاق معاهدة ستارت يمكن تمديد المعاهدة لمدة تصل إلى خمس سنوات، من السهل نسبيًا القيام بذلك فلن يحتاج مجلس الشيوخ إلى التصديق على المعاهدة مرة أخرى".
وأضاف السفير الروسي: "قبل عشر سنوات وقعت روسيا والولايات المتحدة
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في وقت سابق إن الجانب الروسي مستعد لتمديد معاهدة ستارت دون شروط مسبقة.
كما صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في وقت سابق بأن روسيا تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية ردا على اقتراح تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت-3" دون أي شروط مسبقة.
وتبقى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-3" التي وقعها باراك أوباما ودميتري مدفيديف في 8 أبريل عام 2010 في براغ هي المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة، ومن المقرر أن تنتهي الاتفاقية في عام 2021، وحتى الآن لم تقرر واشنطن ما إذا كان سيتم تمديدها، وصرحت روسيا بدورها مرارًا بأنها مستعدة لمناقشة هذا الأمر.
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