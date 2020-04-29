أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي بالسودان تأجيل المؤتمر، الذي كان من المقرر أن يعقد في الثاني من يونيو القادم، على أن يحدد موعد آخر للمؤتمر عقب تجاوز البلاد جائحة الكورونا.
الأهداف والخطط الاقتصادية للمرحلة الإنتقالية في السودان.
وهذا الإرجاء هو الثاني للمؤتمر بسبب الجائحة، علما بأنه من المقرر أن يبحث
وقررت اللجنة التحضيرية للمؤتمر تأجيل عقد الورش القطاعية، التي كان من المقرر أن تبدأ في الأول من مايو القادم.
وأكد الدكتور آدم الحريكة نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمرالاقتصادي بالسودان، أن إرجاء عقد المؤتمر لأجل غير مسمى لا يعنى توقف العمل التحضيري للمؤتمر الرئيسي والورش القطاعية وإعداد الأوراق وعقد اللقاءات عبر وسائل التواصل على الإنترنت.
وأضاف أن ظروف جائحة كورونا والقيود التي فرضتها على حركة ولقاء المواطنيين وضرورة توجيه كل الموارد المتاحة لمواجهة الجائحة والنتائج المترتبة عليها جعلت تأجيل المؤتمر الاقتصادي أمرًا لاغنى عنه.
كانت هذه تفاصيل خبر إرجاء المؤتمر الاقتصادي القومي بالسودان بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.