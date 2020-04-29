إرجاء المؤتمر الاقتصادي القومي بالسودان بسبب كورونا

أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي بالسودان تأجيل المؤتمر، الذي كان من المقرر أن يعقد في الثاني من يونيو القادم، على أن يحدد موعد آخر للمؤتمر عقب تجاوز البلاد جائحة الكورونا.



وهذا الإرجاء هو الثاني للمؤتمر بسبب الجائحة، علما بأنه من المقرر أن يبحث

الأهداف والخطط الاقتصادية للمرحلة الإنتقالية في السودان.

وقررت اللجنة التحضيرية للمؤتمر تأجيل عقد الورش القطاعية، التي كان من المقرر أن تبدأ في الأول من مايو القادم.

وأكد الدكتور آدم الحريكة نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر

الاقتصادي بالسودان، أن إرجاء عقد المؤتمر لأجل غير مسمى لا يعنى توقف العمل التحضيري للمؤتمر الرئيسي والورش القطاعية وإعداد الأوراق وعقد اللقاءات عبر وسائل التواصل على الإنترنت.

وأضاف أن ظروف جائحة كورونا والقيود التي فرضتها على حركة ولقاء المواطنيين وضرورة توجيه كل الموارد المتاحة لمواجهة الجائحة والنتائج المترتبة عليها جعلت تأجيل المؤتمر الاقتصادي أمرًا لاغنى عنه.

